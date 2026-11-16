Ligue des Nations : Voici le tableau des équipes qualifiées

On connaît désormais la quasi-totalité du plateau des quarts de finale de la Ligue des nations, qui se joueront du 25 au 30 mars 2027. Suite aux rencontres de lundi, sept équipes ont officiellement validé leur ticket pour la suite de la compétition.

La France et la Belgique dominent le groupe 1, l’Allemagne et les Pays-Bas sortent du groupe 2, tandis que l’Angleterre et l’Espagne représentent le groupe 3. Dans le groupe 4, le Portugal termine leader et attend de savoir qui du Danemark ou de la Norvège l’accompagnera.

Rendez-vous vendredi à 12h00 pour le tirage au sort des quarts de finale.

Les équipes qualifiées :

Groupe 1 : France, Belgique

Groupe 2 : Allemagne, Pays-Bas

Groupe 3 : Angleterre, Espagne

Groupe 4 : Portugal (1er), Danemark ou Norvège (2e)