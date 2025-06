L’Iran revendique une salve de missiles réussie contre Israël et menace de nouvelles frappes

L’Iran a revendiqué, lundi 16 juin, avoir lancé une attaque de missiles contre Israël, affirmant avoir atteint « avec succès et efficacité » plusieurs cibles à travers le territoire israélien. Cette offensive, attribuée aux Gardiens de la Révolution – l’armée idéologique du régime – s’inscrit dans une escalade militaire inédite au Proche-Orient.

Dans un communiqué diffusé par les médias officiels iraniens, les Gardiens saluent une opération qui, selon eux, a été menée « malgré le soutien total des États-Unis et des puissances occidentales à Israël, ainsi que la possession des technologies de défense les plus modernes » par l’État hébreu.

Téhéran promet d’intensifier ses frappes. Les forces iraniennes annoncent en effet de futures « opérations efficaces, ciblées et plus dévastatrices contre les cibles vitales » d’Israël. Cette rhétorique intervient au moment où l’Iran pleure la mort de trois de ses plus hauts responsables militaires – Mohammad Bagheri, Hossein Salami et Amirali Hajizadeh – tués dans les raids israéliens ayant visé des sites stratégiques iraniens depuis vendredi.

Cette nouvelle escalade accroît les craintes d’un embrasement régional alors que les puissances internationales appellent à la retenue.

