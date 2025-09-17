L’Office national de l’huile organise une première formation en dégustation pour améliorer la qualité de l’huile d’olive

Dans le cadre de son programme de renforcement des compétences, l’Office national de l’huile (ONH) a organisé récemment une première session de formation dédiée à la dégustation de l’huile d’olive.

Cette formation, qui s’est tenue au Centre international de formation de l’ONH, a été conçue au profit des techniciens agricoles du Domaine des terres domaniales.

L’objectif principal est de familiariser les participants avec les bases de l’analyse sensorielle de l’huile d’olive, tout en développant leurs compétences pratiques selon les normes internationales reconnues.

À travers ce type d’initiatives, l’ONH entend élever la qualité de la production nationale et renforcer la compétitivité de l’huile d’olive tunisienne sur les marchés internationaux.

Gnetnews