L’Office national de l’huile organise une première formation en dégustation pour améliorer la qualité de l’huile d’olive

17-09-2025

Dans le cadre de son programme de renforcement des compétences, l’Office national de l’huile (ONH) a organisé récemment une première session de formation dédiée à la dégustation de l’huile d’olive.

Cette formation, qui s’est tenue au Centre international de formation de l’ONH, a été conçue au profit des techniciens agricoles du Domaine des terres domaniales.

L’objectif principal est de familiariser les participants avec les bases de l’analyse sensorielle de l’huile d’olive, tout en développant leurs compétences pratiques selon les normes internationales reconnues.

À travers ce type d’initiatives, l’ONH entend élever la qualité de la production nationale et renforcer la compétitivité de l’huile d’olive tunisienne sur les marchés internationaux. 

Gnetnews

Fil d'actualités

L’Office national de l’huile organise une première formation en

17-09-2025

Travaux de démolition d’un pont à Ben Arous : Circulation partie

17-09-2025

Santé et IA : La Tunisie présente ses innovations à Séoul

17-09-2025

Tunisie : lancement de la première conférence sur la cybercriminal

17-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

L’Office national de l’huile organise une première formation en dégustatio

17-09-2025

Travaux de démolition d’un pont à Ben Arous : Circulation partiellement dév

17-09-2025

Santé et IA : La Tunisie présente ses innovations à Séoul

17-09-2025

Tunisie : lancement de la première conférence sur la cybercriminalité et l’

17-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025