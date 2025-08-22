Lâ€™ONU dÃ©clare officiellement la famine dans la bande de Gaza

22-08-2025

Vendredi 22 aoÃ»t 2025, lâ€™Organisation des Nations Unies a officiellement reconnu lâ€™existence dâ€™une famine dans la bande de Gaza, une premiÃ¨re dans lâ€™histoire du Moyen-Orient. Selon le Cadre intÃ©grÃ© de classification de la sÃ©curitÃ© alimentaire (IPC), basÃ© Ã  Rome, plus de 500 000 personnes se trouvent dÃ©jÃ  dans un Ã©tat jugÃ© Â« catastrophique Â». Il sâ€™agit seulement de la cinquiÃ¨me dÃ©claration de famine Ã©tablie par lâ€™IPC depuis sa crÃ©ation.

AprÃ¨s plusieurs mois de mises en garde, lâ€™IPC a confirmÃ© que la famine touchait actuellement la ville de Gaza et quâ€™elle pourrait sâ€™Ã©tendre aux rÃ©gions de Deir el-Balah et de Khan YounÃ¨s dâ€™ici la fin septembre.

Tom Fletcher, coordinateur humanitaire des Nations unies, a dÃ©noncÃ© une Â« obstruction systÃ©matique Â» des autoritÃ©s israÃ©liennes. Â« Câ€™est une famine que nous aurions pu Ã©viter si on nous lâ€™avait permis. Pourtant, la nourriture sâ€™accumule aux frontiÃ¨res en raison de lâ€™obstruction systÃ©matique dâ€™IsraÃ«l Â», a-t-il dÃ©clarÃ© lors dâ€™un point de presse Ã  GenÃ¨ve. Â« Cette famine va et doit nous hanter tous Â», a-t-il insistÃ©.

Quelques minutes aprÃ¨s la dÃ©claration, Volker TÃ¼rk, responsable des droits humains Ã  lâ€™ONU, a rappelÃ© quâ€™ Â« affamer des populations Ã  des fins militaires constitue un crime de guerre Â». Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™ONU, Antonio Guterres, a ajoutÃ© : Â« Nous ne pouvons pas laisser cette situation perdurer en toute impunitÃ© Â».

De son cÃ´tÃ©, IsraÃ«l a rejetÃ© ces conclusions, affirmant quâ€™ Â« il nâ€™y a pas de famine Ã  Gaza Â» et qualifiant le rapport onusien de Â« biaisÃ© Â» et Â« fondÃ© sur les mensonges du Hamas Â».

