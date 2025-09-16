L’ONU dénonce des « preuves grandissantes » de génocide à Gaza

Le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a fermement condamné mardi l’offensive terrestre lancée par l’armée israélienne sur la ville de Gaza, appelant à mettre fin au « carnage » en cours. Il a estimé que la communauté internationale était aujourd’hui face à des « preuves grandissantes » d’un possible génocide.

« Le monde entier crie pour la paix. Les Palestiniens, les Israéliens crient pour la paix. Tout le monde veut que ça s’arrête, et ce qu’on voit, c’est une escalade continue qui est totalement et parfaitement inacceptable », a-t-il déclaré à l’AFP et à Reuters.

Volker Türk a dénoncé « une accumulation de crimes de guerre sur crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et, potentiellement, davantage ». Tout en rappelant que seul un tribunal international est habilité à qualifier juridiquement les faits, il a souligné que les éléments observés renforçaient l’hypothèse d’un génocide.

Le responsable onusien a évoqué les bombardements qui frappent des immeubles résidentiels et des bâtiments servant d’abris à des civils déplacés à plusieurs reprises. « L’armée israélienne affirme viser des infrastructures terroristes, mais nous n’avons vu aucune preuve en ce sens », a-t-il relevé, rappelant que les lois de la guerre interdisent toute attaque contre des civils non impliqués dans les hostilités.

Pour Volker Türk, la population de Gaza est à bout face à « l’intensification de la violence, des destructions et du manque d’assistance humanitaire ». Il a alerté sur la situation dramatique des groupes les plus vulnérables, en particulier les femmes, les enfants souffrant de malnutrition et les personnes handicapées, confrontés à des conditions de vie de plus en plus précaires.

Gnetnews