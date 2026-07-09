L’UGTT annonce des mesures d’austérité face à une situation financière « délicate »

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a décidé d’adopter une série de mesures exceptionnelles visant à rationaliser ses dépenses, dans un contexte marqué par une situation financière qu’elle qualifie elle-même de « délicate », en raison d’un recul de ses ressources et d’une hausse de ses engagements financiers.

Dans une note adressée aux secrétaires généraux des unions régionales, datée du 2 juillet 2026, le bureau exécutif national précise que les revenus issus des cotisations seront désormais affectés en priorité au paiement des salaires des employés, afin d’en garantir le versement dans les délais.

Des dépenses recentrées sur l’essentiel

Selon ce document, les dépenses quotidiennes devront désormais se limiter aux besoins indispensables : carburant, factures d’électricité, d’eau et d’internet. Toute autre dépense devra obtenir l’accord préalable du secrétaire général adjoint chargé de l’administration et des finances.

L’organisation syndicale appelle par ailleurs à une gestion financière plus rigoureuse, à travers un suivi périodique des dépenses et des recettes, ainsi que l’élaboration de rapports mensuels destinés à l’Instance nationale de contrôle financier.

Réduction du parc automobile

Les mesures annoncées touchent également l’usage des véhicules : l’UGTT appelle à limiter les déplacements et à réduire le nombre de voitures mises à disposition des structures syndicales. La note prévoit notamment la remise de la deuxième voiture à l’atelier central dans les plus brefs délais, dans le cadre de cet effort de maîtrise des charges.

Préserver la continuité de l’action syndicale

L’UGTT reconnaît que ces mesures pourraient s’avérer difficiles à mettre en œuvre, mais les juge indispensables pour garantir un minimum de stabilité financière et assurer la continuité du travail syndical. La centrale a appelé l’ensemble de ses structures à appliquer ces dispositions avec responsabilité, afin de faire face à cette période financière sensible.