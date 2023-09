L’Union européenne annonce une aide de 127 millions d’euros à la Tunisie, en appui au mémorandum d’entente

La commission européenne annonce, ce vendredi 22 septembre, par la voix de sa porte-parole, un appui au budget de la Tunisie d’une valeur de 60 millions d’euros, ainsi que des aides à l’emploi, pour la migration, d’une valeur d’environ 67 millions euros, en appui au mémorandum d’entente et à la coopération étroite avec les autorités tunisiennes, rapporte l’agence de presse italienne, Nova.

Lors d’une conférence de presse, ce vendredi, à Bruxelles, la porte-parole du commissariat européen pour le voisinage, les politiques d’expansion, et les partenariats internationaux, Ana Pisonero, a indiqué que « cette première tranche intervient sur la base de la coopération étroite entre l’Union européenne et la Tunisie, s’agissant des réseaux illégaux de trafic ».

La commission européenne œuvre à accélérer les programmes et mesures, en vue d’une nouvelle assistance, liée au mémorandum d’entente, laquelle nous permettra de régler le problème urgent, soit la situation à Lampedusa, une question qui est en cohérence avec le plan d’action de dix points, annoncé par la Commission européenne, à l’intention de l’Île italienne, ajoute-t-elle.

La tranche annoncée, aujourd’hui, allie l’aide au titre des programmes en cours, et la nouvelle assistance, dans le cadre de l’appui à la migration, estimé à 105 millions d’euros.

La Tunisie et l’Union européenne se sont engagées, dans le mémorandum d’entente, à accorder la priorité au secteur de la migration, à réprimer les réseaux du trafic, et à intensifier l’aide de l’union européenne pour bâtir les capacités des autorités tunisiennes chargées d’appliquer la loi. Outre le soutien du retour volontaire, et la réinsertion des migrants dans leurs pays d’origine, en s’en tenant, pleinement, au droit international.

Gnetnews