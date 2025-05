Lutte contre la drogue : La Tunisie organise un événement national de sensibilisation autour de la famille

À l’occasion de la Journée mondiale de la famille, célébrée chaque 15 mai, le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors organise un journée nationale d’information et de sensibilisation autour du thème : « Famille et prévention des risques liés à la drogue », le jeudi 15 mai 2025.

L’événement se tiendra simultanément dans toutes les régions de la République et a démarré sur l’Avenue Habib Bourguiba sous la forme d’une grande tente centrale. Celle-ci accueille des interventions, des témoignages et des présentations de la nouvelle initiative nationale de prévention des risques liés à la drogue, lancée par le ministère en mars dernier.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la vision présidentielle visant à renforcer les actions nationales contre les comportements à risque et les fléaux sociaux. Elle vise à mobiliser les familles, les institutions publiques, les experts, les médias et les jeunes autour de la lutte contre la toxicomanie.

Au programme :

-Des interventions sur les rôles de la famille, de l’école, de la police et des centres de jeunesse dans la prévention précoce et l’accompagnement des personnes à risque.

-Des ateliers ludiques et éducatifs à destination des familles et des enfants.

-Des témoignages et partages de bonnes pratiques psycho-sociales.

-Un espace dédié à la sensibilisation par le sport, l’art et la culture.

L’événement sera également marqué par un hommage à plusieurs figures de la scène artistique, médiatique et sportive, reconnues pour leur engagement bénévole dans la campagne de sensibilisation nationale menée sous le mot d’ordre : #قول_لا_للمخدّرات (Dis non à la drogue).

Gnetnews