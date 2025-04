Lutte contre le trafic de drogue et contre la spéculation : Kaïs Saïed salue l’action des forces de sécurité

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu lundi 21 avril 2025 au Palais de Carthage plusieurs hauts responsables du ministère de l’Intérieur, à savoir Khaled Nouri, ministre de l’Intérieur, Sofiane Ben Sadok secrétaire d’État chargé de la sécurité nationale, Mourad Saïdane, directeur général de la sûreté nationale, ainsi que Houssem El-Gharbi, directeur général et commandant de la Garde nationale.

Cette réunion a été l’occasion de faire le point sur les opérations sécuritaires d’envergure récemment menées par les forces de l’ordre, qui ont permis de démanteler l’un des plus importants réseaux de trafic de drogue dans le pays.

Le chef de l’État a salué cette réussite, soulignant que ces réseaux ne visent pas uniquement à inonder la société de stupéfiants, mais qu’ils participent également à une stratégie plus large de déstabilisation sociale. Selon lui, les narcotrafiquants agissent de concert avec ceux qui s’attaquent aux institutions de l’État pour miner les fondements mêmes de la sécurité nationale.

Kaïs Saïed a également insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre les forces de sécurité et les équipes de contrôle économique afin de mettre un terme aux pratiques spéculatives et aux réseaux de monopole. Une lutte qu’il juge essentielle pour restaurer la justice sociale et l’équilibre du marché.

