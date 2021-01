Majdi Traoui : « Objectif sept points dans la phase aller »

L’Espérance Sportive de Tunis a hérité du Zamalek, du MC Alger et des sénégalais de Thengathe. Interrogé par IFM, le coach adjoint des Sang et Or, Majdi Traoui a déclaré : « Les choses sérieuses commencent. Nous sommes conscients des difficultés. Le plus important c’est de bien commencer et gagner le premier match contre l’équipe sénégalaise avant de se déplacer en Algérie et recevoir le Zamalek. Sur les trois premières rencontres, nous devons obtenir au moins sept points afin d’avoir le plus de chances de nous qualifier ».

GnetNews