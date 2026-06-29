Méduses sur les côtes tunisiennes : un expert appelle à la prudence

Mahdi Aissa, docteur en biologie marine et directeur du programme marin du Fonds mondial pour la nature (WWF), a appelé les baigneurs à ne pas s’approcher des méduses ni à les toucher, soulignant les risques que cela représente pour la santé. Il s’exprimait lors d’une intervention dans la matinale de la radio Mosaïque FM.

L’expert a également mis en garde contre l’apparition de nouvelles espèces de méduses sur les côtes tunisiennes, un phénomène qu’il attribue au changement climatique et à la hausse des températures de la mer Méditerranée.

Mahdi Aissa a insisté sur la nécessité de prendre les précautions qui s’imposent et d’éviter tout contact direct avec ces nouvelles espèces, dont les caractéristiques et les effets potentiels sur l’organisme humain demeurent encore mal connus.

Il a expliqué que, en cas de danger, les méduses libèrent leurs cellules urticantes pour se défendre, un mécanisme qui favorise par ailleurs leur prolifération et leur reproduction. Selon lui, les piqûres peuvent entraîner des lésions cutanées sévères, parfois à l’origine de cicatrices permanentes. Il a toutefois précisé que la réaction de l’organisme aux toxines varie d’une personne à l’autre, les enfants étant les plus vulnérables en raison de la sensibilité de leur organisme.

Dans ce même cadre, le directeur du programme marin du WWF a appelé à ne pas céder à certaines tendances sur les réseaux sociaux incitant les internautes à s’approcher des méduses, voire à les toucher, dans le seul but de réaliser des photos ou des vidéos.

Pour rappel, une vidéo devenue virale récemment sur les réseaux sociaux montrait un homme plongeant sous l’eau pour s’approcher d’une méduse et tenter de l’embrasser. Piqué aux lèvres, il avait dû être hospitalisé.