Tunisie-COMESA : des échanges commerciaux en nette progression entre 2019 et 2025

29-06-2026

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abidi, a affirmé ce lundi 29 juin 2026 que les échanges commerciaux entre la Tunisie et les pays du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) ont connu un essor notable entre 2019 et 2025, traduisant selon lui une intégration croissante de l’économie tunisienne dans cet espace régional.

S’exprimant à l’ouverture des travaux du troisième forum de présentation des institutions du COMESA, le ministre a précisé que la valeur des exportations tunisiennes vers les marchés du COMESA avait progressé de 50%, passant de 1,9 milliard de dinars en 2019 à 2,9 milliards de dinars en 2025.

De même, les importations tunisiennes en provenance des pays du COMESA ont enregistré, selon Samir Abidi, une croissance proche de 40% sur la même période, passant de 1,7 milliard de dinars à plus de 2 milliards de dinars, malgré un recul conjoncturel observé en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

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