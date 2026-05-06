Météo : ciel voilé et vent soutenu sur les côtes ce mercredi

Des précipitations éparses attendues en cours d’après-midi sur certaines régions

La journée du mercredi 6 mai sera placée sous un ciel globalement couvert à l’échelle nationale. Quelques faibles pluies restent envisageables dans le courant de l’après-midi, sans exclure des éclaircies ponctuelles.

Le vent soufflera de secteur Nord-Est avec une intensité modérée à forte, particulièrement marquée sur le littoral Est et dans le golfe de Gabès, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).