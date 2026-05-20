Météo du 20 mai : légère hausse des températures sous un ciel nuageux

Des nuages passagers traverseront la majeure partie du territoire ce mercredi, sans perturber une journée globalement clémente.

La journée du mercredi 20 mai 2026 sera marquée par un ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions du pays. Les vents souffleront du secteur nord sur le nord et le centre du territoire, et d’est en sud, restant faibles à modérés avant de se renforcer légèrement sur les hauteurs en fin de journée. La mer demeurera peu agitée.

Les températures accuseront une légère hausse par rapport aux jours précédents. Les maximales oscilleront entre 22 et 27°C sur les côtes et les zones montagneuses, tandis que le reste du pays connaîtra des valeurs comprises entre 28 et 33°C.