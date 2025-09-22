Météo du lundi 22 septembre : Pluies orageuses et chute de grêle attendues

L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit pour ce lundi 22 septembre 2025 un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, devenant progressivement très nuageux sur les régions ouest du nord et du centre. Ces zones connaîtront la formation de cellules orageuses accompagnées de pluies parfois abondantes, qui s’étendront ensuite vers l’est et localement le sud. Des chutes de grêle pourront survenir par endroits.

Le vent soufflera du secteur nord au nord, et de l’est au centre et au sud. Il sera faible à modéré, mais se renforcera en fin de journée sur les côtes orientales, avec des rafales pouvant dépasser ponctuellement les 80 km/h lors des orages.

Côté températures, les maximales se situeront entre 28 et 34 °C, tandis qu’elles avoisineront 26 °C sur les hauteurs de l’ouest. La mer sera peu agitée dans un premier temps, avant de devenir agitée au fil de la journée.

