Mohamed Ali Nafti reçoit l’ambassadeur de Belgique pour une visite d’adieu

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, ce lundi 13 juillet 2026, l’ambassadeur du Royaume de Belgique en Tunisie, François Dumont, venu lui rendre une visite d’adieu à l’occasion de la fin de sa mission dans le pays.

Lors de cet entretien, le ministre a salué le développement notable des relations d’amitié et de coopération unissant les deux pays depuis la signature du traité d’amitié, de commerce et de navigation le 17 novembre 1839, ainsi que tout au long des sept décennies écoulées depuis l’indépendance de la Tunisie. Il a mis en avant les projets de coopération alignés sur les priorités de développement du pays, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’eau, de l’environnement, du développement durable et de l’emploi. Il a également salué la croissance continue des investissements belges en Tunisie, qui compte désormais 222 entreprises et institutions économiques, offrant plus de 19 000 postes d’emploi à la main-d’œuvre et aux compétences tunisiennes.

Un plaidoyer pour un partenariat rééquilibré avec l’UE

S’agissant des relations avec l’Union européenne, le ministre a réaffirmé l’attachement de la Tunisie aux principes fondateurs de ce partenariat, fondés sur le respect et les intérêts mutuels. Il a exprimé la volonté du pays de renforcer ces liens dans une perspective plus équilibrée et équitable, respectueuse des choix souverains de chaque partie. Il a souligné, à ce titre, l’importance de réviser et de moderniser le cadre juridique de ce partenariat, à la lumière des mutations économiques et géopolitiques actuelles, notamment à travers une meilleure ouverture du marché européen aux produits tunisiens — en particulier l’huile d’olive —, l’encouragement des flux d’investissement, ainsi que le soutien à la transition énergétique et à la transformation numérique.

De son côté, l’ambassadeur belge a souligné l’importance que la Belgique accorde à l’élévation de ses relations avec la Tunisie, considérée comme un partenaire stratégique et un acteur majeur de l’espace méditerranéen. Il a réaffirmé l’engagement de son pays à approfondir et diversifier cette coopération, dans le respect mutuel et l’intérêt commun des deux parties.