Mondial 2016 : Le Maroc effleure l’exploit face au Brésil

14-06-2026

Pour le premier grand choc du Groupe C de la Coupe du Monde 2026 au New Jersey Stadium, le Brésil et le Maroc se sont quittés sur un match nul spectaculaire et intense 1-1.

Entrés dans la rencontre avec un pressing étouffant et une excellente maîtrise technique, les Lions de l’Atlas ont logiquement concrétisé leur domination dès la 21e minute grâce à une superbe ouverture en profondeur de Brahim Díaz convertie par Ismael Saibari d’un magnifique lob subtil face à Alisson.

Bousculée et en panne d’idées collectives, la Seleção s’en est remise au génie individuel de sa star Vinícius Júnior, qui a égalisé à la 31e minute d’un enchaînement solitaire conclu par une frappe enroulée imparable.

Malgré les réajustements tactiques de Carlo Ancelotti à la mi-temps et une poussée brésilienne en seconde période, l’arrière-garde marocaine, portée par le jeune Ayyoub Bouaddi au milieu de terrain, est restée impénétrable pour s’offrir un point amplement mérité face aux quintuples champions du monde.

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