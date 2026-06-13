Mondial 2026 : Les USA balayent le Paraguay

Pour leur entrée en lice triomphale dans le Groupe D de la Coupe du Monde 2026, les États-Unis ont surclassé le Paraguay 4-1 devant leur public enfiévré du Los Angeles Stadium.

Les joueurs de Mauricio Pochettino ont idéalement lancé les festivités dès la 7e minute grâce à un but contre son camp du malheureux Damián Bobadilla sous la pression de Christian Pulisic, avant que l’attaquant Folarin Balogun ne fasse basculer la rencontre avec un splendide doublé (31e et 45+5e), permettant aux co-hôtes de mener confortablement 3-0 à la mi-temps.

Bien que la Albirroja ait repris espoir en seconde période grâce à la réduction du score du nouvel entrant Maurício à la 73e minute, la sélection américaine est restée solide et a parachevé son récital au bout du temps additionnel (90+8e) d’une superbe frappe enroulée de Giovanni Reyna. Ce succès éclatant offre aux Américains un départ rêvé ainsi qu’un avantage précieux à la différence de buts dans la compétition.