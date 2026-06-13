Mondial 2026 : Premier point historique pour le Qatar

Pour son entrée en lice dans le Groupe B de la Coupe du Monde 2026, le Qatar a créé la sensation en arrachant un match nul historique 1-1 face à la Suisse au San Francisco Bay Area Stadium.

Nettement dominés par la Nati qui a rapidement pris les devants à la 17e minute grâce à une réalisation de Breel Embolo, les champions d’Asie en titre ont subi les vagues helvétiques tout au long de la rencontre, concédant pas moins de 26 tirs.

Portés par la prestation magistrale de leur gardien Mahmud Abunada, auteur de multiples parades décisives pour maintenir les siens en vie, les hommes de Julen Lopetegui ont fini par punir le manque de réalisme suisse au bout du temps additionnel : à la 90+5e minute, le défenseur Boualem Khoukhi a catapulté de la tête un centre parfait de Homam Ahmed pour égaliser.

Ce dénouement inespéré permet au Qatar de décrocher le tout premier point de son histoire en phase finale de Coupe du Monde et de laisser l’ensemble des équipes du groupe à égalité parfaite.