Mondial 2026-Affaire Balogun : L’UEFA fustige la FIFA

L’Union des associations européennes de football (UEFA) a fustigé la décision de la Fédération internationale de football (FIFA) d’annuler le carton rouge infligé au joueur américain Folarin Balogun lors du match qui a opposé sa sélection à la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

« Le football, comme tout autre sport, repose sur des règles, qui constituent le fondement d’une compétition équitable, honnête et transparente. Parfois, ces règles sont sujettes à interprétation. En l’occurrence, ce n’est pas le cas », a indiqué l’instance dirigeante du football mondial dans un communiqué.

L’UEFA a estimé que la FIFA avait « franchi une ligne rouge » et que l’instance dirigée par Gianni Infantino avait sapé l’intégrité du jeu ainsi que la crédibilité de la Coupe du monde.

La FIFA a annulé le carton rouge reçu par Folarin Balogun en s’appuyant sur l’article 27 de son code disciplinaire, qui permet de suspendre une sanction pour une période probatoire d’un an. Une décision polémique intervenue après un appel téléphonique du président américain Donald Trump à Gianni Infantino, alimentant les inquiétudes sur de possibles ingérences politiques américaines dans la compétition.