Mondial 2026 : L’Espagne met fin aux rêves de CR7

Lors d’un choc intense en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 au Dallas Stadium, l’Espagne a décroché son billet pour les quarts de finale en s’imposant sur le fil 1-0 face au Portugal.

Après une première période rythmée mais stérile où la frappe détournée de Nuno Mendes a trouvé la barre transversale pour les Portugais et où Diogo Costa a brillé face aux assauts espagnols, les deux équipes se sont montrées plus prudentes au retour des vestiaires.

Le dénouement s’est finalement joué à la 90e minute grâce à l’apport décisif du banc : idéalement servi par Ferran Torres, le milieu de terrain entrant Mikel Merino a inscrit l’unique but de la rencontre dans le temps additionnel.

Cette élimination cruelle marque de façon historique la toute dernière apparition de la légende de 41 ans Cristiano Ronaldo sur la plus grande scène du football mondial, tandis que la Roja poursuit sa route et affrontera le vainqueur du match entre les États-Unis et la Belgique à Los Angeles.