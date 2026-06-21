Mondial 2026-Brésil : Tournoi terminé pour Raphinha ?

La Fédération brésilienne de football a annoncé, que l’attaquant Raphinha a déclaré forfait pour le prochain match de la Seleçao, au premier tour du Mondial, face à l’Ecosse.

Sorti sur blessure lors du match face à Haïti, l’ailier du Barça a effectué des examens qui ont révélé une lésion musculaire à l’arrière de la cuisse droite.

Le joueur devra suivre un protocole de traitement intensif avant d’être soumis à des examens complémentaires pour évaluer l’évolution de sa blessure.

Cependant, des médias brésiliens ont indiqué que Raphinha a besoin de deux à trois semaines de repos pour se remettre totalement de sa blessure, ce qui acterait sa fin de parcours en cette Coupe du monde