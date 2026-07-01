Mondial 2026 : Kane sauve l’Angleterre des griffes de la RDC

01-07-2026

L’Angleterre a frôlé la correctionnelle mais s’est finalement qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en s’imposant péniblement (2-1) face à la République Démocratique du Congo à l’Atlanta Stadium.

Les Léopards de la RD Congo ont cueilli à froid les Trois Lions dès la 7e minute grâce à une réalisation historique de Brian Cipenga, maintenant leur avantage face à une équipe anglaise en manque d’inspiration jusqu’à la pause.

Le salut de la sélection dirigée par Thomas Tuchel est venu de son capitaine emblématique, Harry Kane, qui a d’abord égalisé de la tête à la 75e minute sur un centre d’Anthony Gordon avant d’inscrire le but de la délivrance d’une frappe puissante à la 86e minute.

Ce renversement de situation permet à l’Angleterre de poursuivre son aventure et de s’offrir un choc particulièrement attendu contre le Mexique, l’un des pays co-hôtes du tournoi, le 6 juillet prochain.

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