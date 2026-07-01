Mondial 2026 : Le Sénégal passe à côté de l’exploit

02-07-2026

Au terme d’un scénario totalement irrationnel au Seattle Stadium, la Belgique a renversé le Sénégal (3-2 après prolongation) pour s’offrir un billet mémorable en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Largement maîtres de leur sujet et portés par des réalisations de Habib Diarra (25e) et d’Ismaïla Sarr (51e), les Lions de la Teranga semblaient pourtant se diriger vers une qualification sereine. C’était sans compter sur le réveil tardif et rageur des Diables Rouges : l’entrant Romelu Lukaku a d’abord réduit l’écart à la 86e minute, avant que Youri Tielemans n’arrache l’égalisation de la tête à la 89e minute pour envoyer les deux équipes en prolongation.

Alors que la séance de tirs au but profilait son ombre, une ultime faute sénégalaise dans la surface validée par la VAR a permis à Tielemans de s’offrir un doublé sur penalty à la 125e minute (120+5′), crucifiant le Sénégal et propulsant la Belgique au tour suivant où elle affrontera le vainqueur du duel entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine.

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