Mondial 2026 : Les USA passent et donnent rendez-vous à la Belgique

02-07-2026

Devant leur public du Levi’s Stadium de Santa Clara, les États-Unis ont validé leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en s’imposant avec autorité (2-0) face à la Bosnie-Herzégovine au terme d’un match riche en rebondissements.

Dominateurs dès l’entame sous l’impulsion du sélectionneur Mauricio Pochettino, les Américains ont concrétisé leur supériorité juste avant la pause grâce à une réalisation de Folarin Balogun (45e). L’attaquant de l’AS Monaco est toutefois passé par toutes les émotions puisqu’il a été exclu à la 64e minute après intervention de la VAR, laissant ses coéquipiers défendre leur mince avantage à dix contre onze.

Solides face à la timide pression bosnienne — marquée par la sortie sur blessure d’un Edin Džeko impuissant —, les Stars and Stripes ont définitivement plié la rencontre à la 81e minute grâce à un coup franc parfaitement brossé par Malik Tillman, s’offrant ainsi un choc majuscule contre la Belgique au prochain tour.

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