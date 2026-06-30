Mondial 2026 : La France surclasse la Suède et se qualifie

Lors de ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026 disputé au New York New Jersey Stadium, la France s’est imposée avec brio face à la Suède (3-0) pour valider son billet pour les huitièmes de finale.

Dominateurs de bout en bout malgré la chaleur étouffante, les Bleus ont concrétisé leur écrasante supériorité juste avant la pause grâce à un exploit individuel de Kylian Mbappé (45e), qui s’est offert un doublé en fin de match (74e) sur un service de Michael Olise.

Entre-temps, Bradley Barcola (53e) avait mis les siens à l’abri au retour des vestiaires après un service millimétré de ce même Olise. Avec ce succès éclatant porté par un Mbappé historique (désormais à 18 buts en Coupe du monde), l’équipe de Didier Deschamps confirme son statut de favorite de la compétition et s’apprête à affronter le Paraguay au prochain tour.