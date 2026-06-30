Mondial 2026 : La France surclasse la Suède et se qualifie

30-06-2026

Lors de ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026 disputé au New York New Jersey Stadium, la France s’est imposée avec brio face à la Suède (3-0) pour valider son billet pour les huitièmes de finale.

Dominateurs de bout en bout malgré la chaleur étouffante, les Bleus ont concrétisé leur écrasante supériorité juste avant la pause grâce à un exploit individuel de Kylian Mbappé (45e), qui s’est offert un doublé en fin de match (74e) sur un service de Michael Olise.

Entre-temps, Bradley Barcola (53e) avait mis les siens à l’abri au retour des vestiaires après un service millimétré de ce même Olise. Avec ce succès éclatant porté par un Mbappé historique (désormais à 18 buts en Coupe du monde), l’équipe de Didier Deschamps confirme son statut de favorite de la compétition et s’apprête à affronter le Paraguay au prochain tour.

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