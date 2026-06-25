Mondial 2026 : La Côte d’Ivoire assure contre un courageux Curaçao

25-06-2026

Lors de l’ultime journée du Groupe E de la Coupe du monde 2026 à Philadelphie, la Côte d’Ivoire a décroché une qualification historique pour les seizièmes de finale en s’imposant sereinement 2-0 face à Curaçao. Les Éléphants ont parfaitement entamé la rencontre grâce à Nicolas Pépé, qui a ouvert le score dès la 7e minute sur un excellent service de Yan Diomandé.

Dominateurs tout au long du match face à une équipe de Curaçao joueuse mais trop imprécise, les joueurs d’Emerse Faé ont définitivement plié les débats juste après l’heure de jeu (64e), lorsque l’intenable Pépé s’est offert un doublé d’une frappe enroulée sur une ouverture lumineuse d’Ibrahim Sangaré.

Ce deuxième succès dans le tournoi efface le revers frustrant subi contre l’Allemagne et permet à la Côte d’Ivoire de s’extraire de la phase de poules d’un Mondial pour la toute première fois de son histoire.

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