Mondial 2026 : La France sans forcer face à l’Irak

23-06-2026

L’équipe de France a validé son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en s’imposant facilement 3-0 face à l’Irak au Philadelphia Stadium, lors de la deuxième journée du Groupe I.

Pour sa 100e sélection, le capitaine Kylian Mbappé a parfaitement lancé les Bleus en ouvrant le score dès la 14e minute d’une frappe précise des 20 mètres. La rencontre a ensuite été marquée par un scénario insolite puisque de violents orages ont contraint l’arbitre à interrompre la partie pendant près de deux heures à la mi-temps.

Ce long intermède n’a pas refroidi le réalisme tricolore : dès la reprise à la 54e minute, Mbappé a profité d’une relance manquée de la défense irakienne pour inscrire un doublé, avant qu’Ousmane Dembélé ne scelle définitivement le score à la 66e minute sur un service de Michael Olise.

Fort de ce deuxième succès de rang, le onze de Didier Deschamps s’offre une qualification sereine avant d’aborder son dernier match de poule contre la Norvège.

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