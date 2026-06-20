Mondial 2026 : La naïveté coûte cher à la Côte d’Ivoire contre l’Allemagne

L’Allemagne a renversé la Côte d’Ivoire pour s’imposer sur le fil 2-1, validant ainsi son billet pour les seizièmes de finale. Après une première période frustrante où la VAR a refusé deux buts à la Nationalelf, ce sont les Éléphants qui ont ouvert le score à la 30e minute grâce à un sang-froid remarquable de leur capitaine Franck Kessié.

Malmené, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a opéré un triple changement décisif à l’heure de jeu, provoquant l’entrée salvatrice de Deniz Undav ; l’attaquant de Stuttgart a d’abord égalisé d’une reprise puissante à la 68e minute, avant de crucifier la sélection ivoirienne au bout du temps additionnel (90e+4) sur une ultime offrande de Felix Nmecha.

Cette victoire sur le fil permet aux quadruples champions du monde d’aligner un onzième succès consécutif toutes compétitions confondues, tandis que la Côte d’Ivoire jouera sa qualification lors d’un match décisif contre Curaçao.