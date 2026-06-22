Mondial 2026 : La Norvège passe, le Sénégal a encore une chance

22-06-2026

La Norvège a validé sa qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en s’imposant 3-2 face au Sénégal au MetLife Stadium, à l’issue d’un match spectaculaire comptant pour la deuxième journée du Groupe I.

Les Scandinaves ont ouvert la marque en fin de première période grâce à Marcus Holmgren Pedersen (43e), opportuniste après une erreur défensive du capitaine adverse Kalidou Koulibaly. Au retour des vestiaires, l’incontournable Erling Haaland a fait basculer la rencontre en s’offrant un nouveau doublé (48e et 58e), portant son total à quatre réalisations dans la compétition.

Malgré la sortie sur blessure de leur gardien Édouard Mendy, les Lions de la Teranga ont fait preuve de caractère en réagissant par l’intermédiaire d’Ismaïla Sarr, lui aussi auteur d’un doublé (53e et 90e+3), maintenant le suspense jusqu’aux ultimes secondes du temps additionnel.

Grâce à ce deuxième succès, la Norvège rejoint la France en tête de la poule avant leur choc pour la première place, tandis que le Sénégal se retrouve au bord de l’élimination et devra impérativement battre l’Irak pour espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes.

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