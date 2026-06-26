Mondial 2026 : La Suède valide son billet après le nul contre le Japon

26-06-2026

Pour la dernière journée du Groupe F de la Coupe du monde 2026 au Dallas Stadium d’Arlington, la Suède et le Japon se sont quittés sur un match nul tactique et disputé (1-1), un résultat qui fait le bonheur des deux nations puisqu’elles valident toutes deux leur billet pour la phase à élimination directe.

Après une première période très fermée et sans but, les Samouraïs Bleus ont magnifiquement débloqué la situation à la 56e minute grâce à Daizen Maeda, à la conclusion d’un mouvement collectif de haute volée initié par une passe millimétrée de Ritsu Doan.

Dos au mur, les Suédois n’ont mis que six minutes à réagir : profitant d’un exploit individuel, Anthony Elanga a repiqué dans l’axe avant de décocher une frappe enroulée imparable du pied faible (62e) pour remettre les compteurs à égalité.

Malgré un frisson dans les arrêts de jeu où le gardien nippon Zion Suzuki a dévié une tête d’Alexander Isak sur sa barre transversale, le score n’a plus évolué, permettant au Japon de s’assurer la deuxième place du groupe (pour un choc à venir contre le Brésil) et à la Suède de passer parmi les meilleurs troisièmes.

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