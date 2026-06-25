Mondial 2026 : L’Afrique du Sud valide son billet

L’Afrique du Sud a assuré sa qualification pour le second tour de la Coupe du monde 2026 pour la première fois de son histoire et ce, à l’issue d’un précieux succès (1-0) face à l’Afrique du Sud.

Thapelo Maseko a inscrit le but de la victoire à la 63e minute.

Après cette victoire, les Bafana Bafana accompagnent le Mexique au second tour.

Le co-organisateur de cette Coupe du monde a réalisé un carton plein en signant son troisième succès en autant de matches, dominant la République Tchèque (3-0) grâce à Mateo Chavez (55e), Julian Quinones (61e) et Alvaro Fidalgo (90+4e).