Mondial 2026 : L’Algérie gagne et espère

Après avoir été menée pendant plus d’une heure de jeu, l’Algérie a complètement renversé la situation pour s’imposer sur le score de 2 buts à 1 face à la Jordanie lors de la deuxième journée du Groupe J de la Coupe du monde 2026.

Les Jordaniens, qui disputent le premier Mondial de leur histoire, avaient pourtant ouvert le score à la 36e minute par l’intermédiaire de Nizar Al-Rashdan suite à une récupération haute.

Longtemps en panne d’efficacité offensive malgré la titularisation de Riyad Mahrez, les Fennecs de Vladimir Petkovic ont intensifié la pression en seconde période grâce aux entrées décisives de Nabil Bentaleb et Nadhir Benbouali ; ce dernier a d’ailleurs égalisé de la tête à la 69e minute, avant qu’Amine Gouiri ne délivre les siens à la 82e minute lors d’un cafouillage devant le but.

Ce résultat précieux permet à l’Algérie de se relancer complètement dans la course aux seizièmes de finale avant un choc décisif contre l’Autriche samedi prochain, tout en scellant cruellement l’élimination précoce de la Jordanie.