Mondial 2026 : L’Allemagne piétine Curaçao

14-06-2026

Pour son entrée en lice dans le Groupe E de la Coupe du Monde 2026 au Mexico City Stadium, l’Allemagne n’a fait qu’une bouchée de Curaçao en s’imposant sur le score sans appel de 7/1.

La Mannschaft a rapidement tué tout suspense en ouvrant le score dès la 12e minute par Kai Havertz, avant que l’inévitable Jamal Musiala ne survole les débats en s’offrant un splendide triplé, matérialisant la supériorité technique écrasante des siens.

Totalement dépassée par le rythme imposé par les joueurs de Julian Nagelsmann, la modeste sélection de Curaçao a bu le calice jusqu’à la lie en seconde période en concédant deux nouvelles réalisations signées Florian Wirtz et Niclas Füllkrug en fin de rencontre.

Ce festival offensif impressionnant permet à l’Allemagne d’envoyer un signal fort à la concurrence et de s’emparer logiquement de la tête de sa poule grâce à une différence de buts particulièrement soignée.

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