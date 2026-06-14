ES Tunis : Laurentiu Reghecampf de retour sur le banc

14-06-2026

L’Espérance Sportive de Tunis a décidé. Après des jouers de négociations avec plusieurs profiles, et notamment le Portugais Dos Santos, la décision est finalement prise.

Le nouveau coach sera le Roumain Reghecampf qui arrivera ce dimanche à Tunis pour finaliser son accord avec les dirigeants Sang et or.

Le technicien a été récemment sacré champion du Soudan avec Al Hilal. Il retrouvera le banc de l’EST qu’il avaig déjà occupé en 2024 avant d’être limogé.

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