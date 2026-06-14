Mondial 2026 : L’Australie domine la Turquie

Pour son entrée en lice dans le Groupe D de la Coupe du Monde 2026, la Turquie a logiquement surclassé l’Australie 3-1 au Houston Stadium grâce à un secteur offensif particulièrement inspiré.

Les hommes de Vincenzo Montella ont rapidement matérialisé leur supériorité technique dès la 14e minute avec l’ouverture du score du jeune Kenan Yıldız, idéalement servi à la suite d’un mouvement collectif fluide.

Bien que les Socceroos aient réussi à égaliser contre le cours du jeu à la 39e minute par Kusini Yengi, opportuniste de la tête sur coup de pied arrêté, les Turcs ont repris l’avantage juste avant la pause (45+2e) grâce à un penalty plein de sang-froid transformé par Hakan Çalhanoğlu.

En seconde période, la pépite du Real Madrid Arda Güler a parachevé le succès des siens à la 68e minute en décochant une somptueuse frappe enroulée en lucarne depuis l’extérieur de la surface, permettant à la Turquie de s’offrir une victoire éclatante et de s’installer en tête du groupe aux côtés des États-Unis.