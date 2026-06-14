Mondial 2026 : La FIFA reconnaît un dysfonctionnement de.la VAR lors de Suisse-Qatar

14-06-2026

L’Assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) a provoqué la première polémique arbitrale de la Coupe du monde 2026, à l’occasion du match ayant opposé, hier soir, la Suisse au Qatar.

 

En effet, la Fédération internationale de football (FIFA) a reconnu un dysfonctionnement, lors de l’action qui a conduit au penalty ayant permis aux Helvétiques d’ouvrir le score, à la 17e minute.

Selon l’instance dirigeante du football mondial, Remo Freuler était bel et bien en position régulière, avant la faute du gardien qatari. Toutefois, un problème technique a empêché la génération de l’animation graphique permettant de visualiser la position de hors-jeu.

Le match entre la Suisse et le Qatar s’est finalement soldé par un match nul (1-1).

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