Mondial 2026 : L’Argentine a joué avec le feu contre un monumental Cap Vert

04-07-2026

Au terme d’un scénario complètement fou au Miami Stadium, l’Argentine s’est qualifiée dans la douleur pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en éliminant le Cap-Vert (3-2) après prolongations.

Pourtant lancée par l’inévitable Lionel Messi à la 29e minute, l’Albiceleste s’est fait surprendre juste avant l’heure de jeu par l’égalisation courageuse de Deroy Duarte (59e), poussant les tenants du titre jusqu’en prolongation grâce aux multiples parades héroïques du gardien cap-verdien Vozinha.

Dès l’entame de cette période supplémentaire, Lisandro Martínez a redonné l’avantage aux siens (92e) avant que Sidny Lopes Cabral ne climatise le stade d’un chef-d’œuvre en pleine lucarne pour recoller à 2-2 (103e) ; c’est finalement un malheureux but contre son camp du défenseur Diney à la 110e minute qui a délivré les Argentins, mettant fin au parcours historique et admirable des Requins Bleus.

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