Mondial 2026 : La Suisse sort l’Algérie

La Suisse s’est brillamment qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 en s’imposant de manière clinique 2-0 face à l’Algérie au BC Place de Vancouver.

Malgré une entame de match plutôt à l’avantage des Fennecs, la Nati a frappé dès sa première opportunité à la 10e minute grâce à Breel Embolo, idéalement servi par le jeune prodige Johan Manzambi après un superbe raid solitaire.

Au retour des vestiaires, les hommes de Murat Yakın ont définitivement douché les espoirs algériens en doublant la mise par Dan Ndoye (46e), opportuniste sur un ballon mal renvoyé par la défense adverse. Solides et disciplinés, les Suisses ont ensuite parfaitement géré leur avantage face aux assauts stériles des coéquipiers de Riyad Mahrez, scellant ainsi l’élimination de l’Algérie et validant leur ticket pour le tour suivant où ils affronteront le vainqueur du duel entre la Colombie et le Ghana.