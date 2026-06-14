Mondial 2026 : L’Ecosse, 36 ans après !

Pour son grand retour en Coupe du Monde après 28 ans d’absence, l’Écosse s’est imposée de justesse face à Haïti sur le score de 1-0 au Gillette Stadium de Foxborough pour l’ouverture du Groupe C.

Après un premier quart d’heure marqué par une tentative de Scott McTominay sur le poteau, les Écossais ont trouvé la faille à la 28e minute grâce à John McGinn, opportuniste pour pousser au fond des filets un ballon repoussé par le gardien Johny Placide après une première frappe de Ché Adams.

S’ils ont globalement maîtrisé le premier acte, les hommes de Steve Clarke ont cruellement souffert en seconde période face à de valeureux Grenadiers qui ont pris le contrôle du jeu, se procurant plusieurs occasions franches dont une tête à bout portant de Frantzdy Pierrot passée tout près du cadre en fin de match.

Grâce au nul concédé en parallèle entre le Brésil et le Maroc (1-1), cette victoire pleine de résilience permet à la Tartan Army de s’emparer seule de la tête du groupe et de signer son premier succès dans un Mondial depuis 1990.