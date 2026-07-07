Mondial 2026 : Le Belgique sort le carton rouge aux USA

07-07-2026

La Belgique a surclassé les États-Unis en s’imposant largement (4-1) lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 au Seattle Stadium, éliminant ainsi le dernier pays co-hôte de la compétition.

Les Diables Rouges ont rapidement pris les devants grâce à une réalisation précoce de Charles De Ketelaere à la 9e minute, et bien que Malik Tillman ait égalisé pour les Américains à la 31e minute sur un coup franc dévié, l’attaquant belge a immédiatement répliqué deux minutes plus tard pour s’offrir un doublé de la tête (33e).

En seconde période, profitant d’une sortie manquée du gardien américain Matt Freese, Hans Vanaken a corsé l’addition (57e) avant que Romelu Lukaku, entré en jeu, ne parachève le succès belge dans le temps additionnel (90e+2).

Malgré les remous d’avant-match entourant la réintégration controversée du buteur américain Folarin Balogun, les joueurs de Mauricio Pochettino se sont montrés trop fébriles défensivement face à une équipe de Belgique pragmatique et dominatrice, qui rejoint ainsi l’Espagne en quarts de finale.

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