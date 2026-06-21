Mondial 2026 : Le Cap Vert caresse le rêve de la qualification

22-06-2026

Le Cap-Vert a continué de déjouer tous les pronostics lors de la Coupe du monde 2026 en arrachant un superbe match nul (2-2) face à l’Uruguay au Miami Stadium.

Les Requins Bleus ont créé la sensation en ouvrant le score à la 21e minute grâce à un coup franc magistral de Kevin Pina, qui a ainsi inscrit le tout premier but de l’histoire de son pays dans cette compétition.

Juste avant la pause, la Celeste a complètement renversé la situation en l’espace de deux minutes grâce à des réalisations de Maximiliano Araújo (44e) et d’Agustín Canobbio (45e+6). Cependant, les joueurs de Marcelo Bielsa ont été rejoints à l’heure de jeu suite à une erreur défensive et une sortie manquée de Fernando Muslera, dont a parfaitement profité le nouvel entrant Hélio Varela (61e) pour égaliser dans le but vide.

Après avoir tenu tête à l’Espagne, le Cap-Vert reste invaincu et conserve toutes ses chances de qualification pour les seizièmes de finale avant son ultime match de poule.

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