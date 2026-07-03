Mondial 2026 : Ronaldo et Ramos portent le Portugal

03-07-2026

Au terme d’un scénario haletant à Toronto lors des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026, le Portugal s’est imposé sur le fil face à la Croatie (2-1).

Après une première période tactique et stérile, les Croates ont ouvert le score à la 52e minute grâce à une réalisation d’Ivan Perišić. Piqués au vif, les Portugais ont rapidement réagi par l’intermédiaire de Cristiano Ronaldo, qui a égalisé à la 67e minute en transformant un penalty.

Alors que l’on se dirigeait vers les prolongations après une fin de match intense et marquée par plusieurs interventions du VAR, c’est l’entrant Gonçalo Ramos qui a délivré la Seleção au bout du temps additionnel (90e+3) en inscrivant le but de la victoire, propulsant le Portugal en 8es de finale où l’attend un choc face à l’Espagne.

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