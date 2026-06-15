Mondial 2026 : Le Cap Vert surprend l’Espagne

L’entrée en lice de l’Espagne dans le Groupe H de la Coupe du Monde 2026 a accouché de la plus grande surprise du tournoi avec un match nul historique 0-0 face au Cap-Vert à l’Atlanta Stadium.

Malgré une domination territoriale écrasante des champions d’Europe en titre, illustrée par 74% de possession de balle et plus de vingt tentatives, la Roja s’est systématiquement heurtée à un bloc défensif adverse héroïque et surtout à son gardien légendaire de 40 ans, Vozinha, auteur de huit arrêts déterminants. Ferran Torres a bien cru délivrer les siens à la 39e minute mais sa tentative a fracassé la barre transversale, tandis que l’entrée en jeu à la 70e minute du jeune prodige Lamine Yamal n’a pas suffi à forcer le verrou insulaire.

Ce sont même les vaillants Requins Bleus qui sont passés tout près d’un exploit plus retentissant encore en fin de rencontre, lorsqu’une tête puissante de Diney Borges a obligé Unai Simón à une parade salvatrice pour préserver ce score de parité mémorable.