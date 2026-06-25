Mondial 2026 : L’Equateur signe le premier grand exploit

25-06-2026

Lors de l’ultime journée du Groupe E de la Coupe du monde 2026, l’Équateur a créé une immense sensation au New York New Jersey Stadium en renversant l’Allemagne (2-1) pour arracher sa qualification pour les seizièmes de finale. Pourtant, la Mannschaft, déjà qualifiée, a idéalement lancé la rencontre grâce à une ouverture du score ultra-rapide de Leroy Sané dès la 2e minute de jeu. Loin de se laisser abattre, la Tri a réagi seulement sept minutes plus tard avec une frappe précise de Nilson Angulo (9e) pour égaliser.

Après un début de seconde période marqué par un penalty allemand annulé par la VAR, les Sud-Américains ont fini par faire chavirer de bonheur leurs supporters à la 77e minute grâce à Gonzalo Plata, qui a propulsé le ballon au fond des filets après un corner dévié.

Ce succès historique permet à l’Équateur de terminer parmi les meilleurs troisièmes du tournoi et de valider son billet pour les phases éliminatoires, tandis que l’Allemagne conserve malgré tout la première place de son groupe à la différence de buts.

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