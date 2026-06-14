Mondial 2026 : Les Pays-Bas et le Japon se neutralisent

14-06-2026

L’affiche du Groupe F de la Coupe du Monde 2026 entre les Pays-Bas et le Japon a accouché d’un match nul spectaculaire 2-2 au Dallas Stadium, s’enflammant totalement après une première période pourtant tactique et sans but.

Le capitaine néerlandais Virgil van Dijk a débloqué la situation d’une superbe tête croisée à la 50e minute, mais les Samurai Blue ont réagi instantanément grâce à Keito Nakamura, auteur d’une frappe précise à la 56e.

Les Oranje ont repris l’avantage à la 63e minute sur un exploit individuel mémorable de Crysencio Summerville, qui a repiqué dans l’axe à la manière d’Arjen Robben avant d’enrouler son ballon hors de portée de Zion Suzuki.

Alors que la sélection de Ronald Koeman pensait tenir sa victoire en bétonnant sa défense en fin de partie, le Japon a arraché un point amplement mérité à la 88e minute grâce à Daichi Kamada, dont la déviation heureuse sur un tir de Koki Ogawa a trompé Bart Verbruggen pour conclure ce choc captivant.

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