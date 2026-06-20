Mondial 2026 : Les Pays-Bas liquident la Suède

20-06-2026

Lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 à Houston, les Pays-Bas ont surclassé la Suède avec une victoire écrasante de 5-1, s’emparant ainsi de la tête du groupe F.

Les Néerlandais ont immédiatement pris l’ascendant en première période grâce à un doublé rapide de Brian Brobbey (5e et 17e), parfaitement servi par Cody Gakpo puis Denzel Dumfries. Au retour des vestiaires, l’Oranje a enfoncé le clou avec un nouveau doublé éclair signé Cody Gakpo (47e et 54e), anéantissant les espoirs des Suédois malgré la réduction du score d’Anthony Elanga à la 59e minute, tout juste entré en jeu.

En fin de rencontre, le remplaçant Crysencio Summerville a parachevé le festival offensif néerlandais en inscrivant un cinquième but à la 89e minute, confirmant la totale démonstration de force et la maîtrise technique des hommes de Ronald Koeman face à une défense suédoise dépassée.

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