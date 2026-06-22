Mondial 2026 : Messi, encore plus dans l’histoire

22-06-2026

L’Argentine a validé avec brio sa qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en s’imposant 2-0 face à l’Autriche au Dallas Stadium, portee par un Lionel Messi entré un peu plus dans la légende absolue du football.

Pourtant, la soirée avait commencé de manière frustrante pour le capitaine de l’Albiceleste, qui a manqué un penalty dès la 9e minute en croisant trop sa tentative.

Loin de se laisser décourager, le numéro 10 argentin s’est racheté à la 38e minute en ouvrant le score d’une reprise ajustée sur un centre de Facundo Medina subtilement feinté par Thiago Almada, signant là son 17e but en phase finale pour dépasser le record historique de Miroslav Klose.

Face à une vaillante sélection autrichienne dirigée par Ralf Rangnick, qui a multiplié les assauts sans toutefois parvenir à tromper la vigilance d’Emiliano Martínez, l’Argentine a tenu bon avant que Messi ne scelle définitivement la victoire au bout du temps additionnel (90e+5) en poussant le ballon au fond des filets après un premier arrêt d’Alexander Schlager, portant ainsi son total à 18 buts dans la compétition et offrant la première place provisoire du Groupe J aux champions du monde en titre.

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