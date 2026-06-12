Mondial 2026 : Canada et BiH se quittent dos à dos

12-06-2026

Pour son entrée en lice historique dans le Groupe B de la Coupe du Monde 2026, la première rencontre de cette compétition disputée sur le sol canadien s’est soldée par un match nul 1-1 riche en émotions à Toronto.

Dominant globalement la possession de balle, les co-hôtes canadiens se sont pourtant fait surprendre à la 21e minute lorsque l’attaquant bosnien Jovo Lukić a ouvert le score de la tête à la suite d’un corner dévié au premier poteau par Sead Kolašinac.

Les Rouges de Jesse Marsch ont ensuite poussé sans relâche en seconde période, voyant notamment une tentative sauvée sur la ligne avant de trouver la faille grâce à un coaching gagnant : entré en jeu trois minutes plus tôt, le attaquant Cyle Larin a inscrit le but de l’égalisation à la 78e minute d’une frappe déviée du droit à l’intérieur de la surface.

Ce résultat arraché avec caractère permet au Canada de décrocher le tout premier point de son histoire en phase finale de Coupe du Monde, célébré dans une ambiance survoltée.

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