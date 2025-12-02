Mondial 2026 : Présentation du calendrier ce vendredi

La FIFA a indiqué que le calendrier des matches de la Coupe du Monde 2026 sera officialisé ce samedi 6 décembre.

L’instance internationale fera cette annonce au cours d’une retransmission mondiale en direct depuis Washington à 18h00.

Cette présentation interviendra moins de 24 heures après que le tirage au sort final aura révélé la composition des 12 groupes de quatre équipes.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, entouré de plusieurs Légendes du football international et des représentants des 42 équipes qualifiées ainsi que de celles encore en course, dévoilera le calendrier de la phase finale.

La cérémonie constituera l’un des moments clés du parcours menant vers l’édition 2026. Durant cette diffusion, des spécialistes analyseront en direct les affiches, les enjeux et les stades qui accueilleront les matches en juin et juillet prochains.

Par ailleurs, le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde 2026 aura lieu la veille, le vendredi 5 décembre, au John F. Kennedy Center for the Performing Arts à Washington, à partir de 18h00.

Cette cérémonie déterminera officiellement la composition des 12 groupes.